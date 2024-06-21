الثانوية العامة 2024| 25 ألف طالب يؤدون امتحانات اللغة العربية بكفر الشيخ غدا

تستأنف امتحانات الثانوية العامة، بتطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية ب 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لأداء 25 ألف و144 طالب وطالبة الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة العربية، أولى امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموعة، غدا السبت، الموافق 22 يونيو الجاري، عقب أداء الطلاب الامتحانات للمواد الغير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية لإستقبال 25 ألف و144طالبًا وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة، غداً السبت، الموافق 22 يونيو 2024م، لأداء امتحانات مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى استقبال المشاركين في الامتحانات في 24 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.



أوضح محافظ كفرالشيخ، أن جميع اللجان قد تم تجهيزها بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة للطلاب، لأداء الامتحانات، مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، والتعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفًا باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.



كما وجه محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.



ومن جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تنظم العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بأى محاولات للغش التقليدى أو الغش الإلكترونى بإستخدام التليفون المحمول، مؤكدًا أنه تم توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات.