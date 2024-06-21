إصابة 8 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالمنيا

أصيب ٨ أشخاص في حوداث سير متفرقة يمدن العدوة وملوي والمنيا اليوم الجمعة تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع حوادث سير بمدن العدوة ومركز المنيا وملوي اسفرت عن إصابة 8 أشخاص.

حيث ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة المنيا يفيد بإصابة شخص صدمته دراجة بخارية (يوسف فضل سعد ) امام كوبري المنصورة بطريق مصر أسوان الزراعي وتم نقله لمستشفي المنيا العام

كما تلقي مأمور مركز العدوة إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق مصر أسوان الزراعي بالعدوة

أسفر الحادث عن إصابة كلا من (شعبان محمد شعبان 13 سنة -محمود رجب سعيد 15 سنة ) مقيمان العدوة وتم نقل المصابين لمستشفي العدوة العام

كما تلقي أيضا مأمور مركز العدوة إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق قرية صفانية أسفر عن إصابة كلا من (زياد عبد الله حميد 18 سنة -مفتاح عبد المجيد عبد الله 35 سنة ) مقيمان صفانية العدوة تم نقل المصابان لمستشفي العدوة العام

وتلقي مأمور مركز ملوي إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة ملوي أسفر عن إصابة كلا من (مني فتحي محمد 39 سنة -ريم رمضان عوني 10 سنوات -خديجة محمد عوني 6 سنوات ) مقيمين ملوي وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي.

تحرر عن الوقائع المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحوادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.