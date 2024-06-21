أمريكا تدرج مديرين بشركة "كاسبرسكي" الروسية على قائمة "مخاطر الأمن السيبراني"

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حظرًا على المديرين التنفيذيين بشركة روسية؛ وذلك لحماية الأمن السيبراني من المخاطر المستمرة.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن واشنطن عازمة على حماية والحفاظ على سلامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل البلاد من التهديدات السيبرانية، واليوم تقوم وزارة الخزانة بإدراج 12 من المديرين التنفيذيين أو كبار المسؤولين في شركة كاسبرسكي لاب، وهي شركة روسية للأمن السيبراني ومكافحة الفيروسات، على قائمة الحظر.

وذكر البيان أن وزارة التجارة أصدرت بالأمس قرارًا نهائيًا يحظر على شركة كاسبرسكي لاب والشركات التابعة لها وفروعها والشركات الأم توفير برامج مكافحة الفيروسات ومنتجاتها أو خدمات الأمن السيبراني بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين بسبب المخاطر التي تشكلها هذه المنتجات على الأمن القومي الأمريكي.