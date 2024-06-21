أكرم توفيق يفوز بجائزة رجل المباراة أمام الداخلية بالدوري الممتاز

حصد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب مباراة المارد الأحمر أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف الاهلي محمد مجدي أفشة بعد كرة طويلة من إمام عاشور أرسلها داخل منطقة الجزاء استلمها كهربا وسندها بصدره لأفشة الذي استلم الكرة وسددها قوية بيسراه على يسار مجدي حارس الداخلية لتسكن قوية داخل الشباك.

وتعادل كريم يحيى لفريق الداخلية في الدقيقة 44 من ضربة جزاء ، ونجح عمرو السولية في إحراز الهدف الثاني للأهلي في مرمى الداخلية .

وبدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ،ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

الوسط:أكرم توفيق، امام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، رضا سليم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

فيما بدأ عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخليةالمباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم.

الهجوم: محمد علاء ظريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول دوري نايل، برصيد 42 نقطة.

أما فريق الداخلية فيقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة حصدها من 25 مباراة، إذ حقق فريق الداخلية انتصارين فقط.