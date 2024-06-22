مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية| «نيويورك تايمز»: ترامب يحاول وضع التوقعات وطرح الأعذار لمناظرته مع بايدن

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه بعد دقائق قليلة من خطابه فى تجمع انتخابى الثلاثاء، طرح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سؤالًا على بضعة آلاف ممن حضروا لسماعه وهو يتحدث. «هل سيشاهد أحد المناقشة؟»، وهو يقصد المناظرة التى من المفترض أن تعقد مع الرئيس جو بايدن.

يأتى ذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث عقد ترامب سلسلة من الاجتماعات الخاصة مع أعضاء مجلس الشيوخ وخبراء السياسة وحلفاء آخرين للتحضير لمناظرته هذا الأسبوع مع بايدن.

كان ترامب فى «راسين» بولاية ويسكونسن، لكن كان من الواضح أن ذهنه كان فى أتلانتا، موقع مواجهته ضد الرئيس بايدن هذا الأسبوع، لقد فكر مرارًا وتكرارًا فى السيناريوهات المحتملة، وخفض التوقعات بأنه سيهيمن على بايدن، ثم رفعها مرة أخرى، كما لو أنه لا يستطيع مساعدة نفسه.

لعبة التوقعات

وتشكل لعبة التوقعات تحديا خاصا لحملة ترامب، فقد أمضى ترامب، ٧٨ عامًا، أشهرًا فى تصوير بايدن البالغ من العمر ٨١ عامًا على أنه قشرة رجل بالكاد يستطيع المشى أو صياغة جمل كاملة. لقد نشر الجمهوريون سلسلة من مقاطع الفيديو لبايدن وهو يمشى بتصلب، بعضها تم تحريره بشكل مخادع، والتى من المفترض أن تكون دليلًا على تراجع بايدن.

وأظهر أنصار ترامب فى «راسين» أنهم كانوا منغمسين فى هذا المحتوى. «بايدن لا يستطيع الوقوف» صرخت إحدى النساء خلال خطاب ترامب. وقفت بالقرب من امرأة أخرى كانت ترتدى قميصًا عليه صورة بايدن مكتوبًا عليه: «اعزلوني. لن أتذكر».

لكن ترامب كان يستعد أيضًا لثقب صورته الكاريكاتيرية لبايدن هذا الأسبوع.. لقد تصارع علانية مع السؤال الواضح: ماذا لو تجاوز بايدن العائق المنخفض للغاية الذى وضعه ترامب له الآن؟

كانت لديه إجابات: إذا حدث ذلك، فذلك فقط لأن بايدن سوف «يُضخ»، كما قال لأتباعه، مشيرًا إلى أن الرئيس سيجمع كومة من الكوكايين مسبقًا، حيث تم العثور على المخدر مؤخرًا فى البيت الأبيض. بواسطة الخدمة السرية، على الرغم من أن المحققين لم يعرفوا أبدًا كيف وصل الأمر إلى هناك ولم يكن مرتبطًا بالرئيس أو أى شخص فى عائلته.

المناظرة وشروط المشاركة

كما طلب ترامب من أتباعه أن يرتابوا فى مشروع المناظرة برمته، على الرغم من أن حملته تفاوضت على شروط مشاركته. وقال إن عليهم أن يضعوا فى اعتبارهم أنه سيواجه خصومًا متعددين فى وقت واحد – ليس فقط بايدن ولكن أيضًا مديرى شبكة «سى إن إن»، جيك تابر ودانا باش، اللذين.

كما أضاف ترامب، كانا غير قادرين دستوريًا على التعامل مع الأمر. له إلى حد ما. قال: «سأناقش ثلاثة أشخاص بدلًا من نصف شخص».

وفى حين أنه من الواضح أن بايدن قد تباطأ جسديًا وتصلبت مشيته فى السنوات الأخيرة، إلا أن طبيبه فى فبراير وصفه بأنه «صالح للواجب». ولم يكشف ترامب عن ملخص تفصيلى لحالته الصحية.

وفى الآونة الأخيرة، خاض ترامب مغامراته الخاصة فى الشيخوخة ليراها الجميع.

تفاخر وخلط

فالأسبوع الماضي، تفاخر باجتياز الاختبار المعرفى عندما كان رئيسًا، لكنه خلط اسم الطبيب الذى أجرى الاختبار. لقد خلط بين نانسى بيلوسى ونيكى هيلي، وبين بايدن وباراك أوباما.

ولذا فإن لدى الديمقراطيين مجموعتهم الخاصة من مقاطع الفيديو التى كانوا يستهلكونها أيضًا - حيث يرون أدلة على الشيخوخة فى ظلال ترامب، أو فى الطريقة التى يجمع بها الكلمات، كما فعل فى المؤتمر يوم الثلاثاء، عندما نبح فى حملة بايدن لقولها إن «مقاطع الفيديو التى يظهر فيها جو الملتوى وهو يخلط الأوراق هى مزيفة تمامًا».

وسأل الجمهور: هل تعرفون ما هو التزييف النظيف؟ المصطلح الذى كان يستخدمه ترامب هو فى الواقع «مزيفة رخيصة»– لقطات حقيقية تم تحريرها بشكل خادع، مع حذف السياق عن طريق التكبير أو الاقتصاص.

فى «راسين»، اتخذ بعض أنصار ترامب وجهة نظر أكثر دقة لمقاطع الفيديو الخاصة ببايدن، وعامل العمر وكيف لعب كل ذلك فى التوقعات الخاصة بالمناظرة.

وقالت مارجان ستيرن، ٧٩ عامًا، وهى متقاعدة من كينوشا بولاية ويسكونسن، عن مقاطع الفيديو الخاصة ببايدن: «أوه، بالتأكيد، نراهم على كل قناة، وفى جميع أنحاء الإنترنت بالطبع». ولكن، نظرًا لسنها، اعترفت بأنها تشعر ببعض الانزعاج من الطريقة التى استمتع بها مرشحها فى لحظات بايدن التى تبدو بارزة.

وأضافت: «نحن كبار السن، لذلك لا نحب ذلك». «لا أريد أن أسخر منه. أنا هو»، بحسب «نيويورك تايمز».

فيما قال ويل مويس، ٢٣ عامًا، الذى تخرج للتو فى جامعة ويسكونسن ماديسون وسيصوت لأول مرة فى الانتخابات الرئاسية، إنه يقبل إمكانية تعديل مقاطع الفيديو الخاصة ببايدن لجعله يبدو مشوشًا. وقال: «لكن فى الكثير من السياق الذى تراهم فيه، عندما تشاهد مقاطع الفيديو الكاملة، من الصعب تزييف ذلك».

ورأى مويس أن أخطاء ترامب اللفظية هى زلات متوقعة من مرشح ثرثار، وليست علامات على الشيخوخة.

وأعلنت شبكة «سى إن إن» القواعد الأساسية للمناظرة التى مدتها ٩٠ دقيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقا للشبكة، سيتم تحديد مراكز المنصة عن طريق قلب العملة المعدنية، وسيتم كتم صوت ميكروفون المرشح عندما يتحدث المرشح الآخر.

