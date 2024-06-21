إنقاذ 107 مصطافين من الغرق في دمياط الجديدة

شهد شاطيء مدينة دمياط الجديدة إقبالا كثيفا ومتزايدا من الزائرين اليوم الجمعة، فى ظل إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينةدمياط الجديدة ، بتوفير كافة الخدمات لإستقبال رواد الشاطئ خلال موسم صيف٢٠٢٤م.

أوضح رئيس الجهاز ، أن منطقة الشاطئ شهدت إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، مع بداية عمل فريق الإنقاذ من أول ضوء حتى غروب الشمس فى ظل توفير كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ و نقاط إسعاف ، وخيمة لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ 107 حالةاتمن الغرق ، و تسليم 122 طفل تائه إلى ذويهم .

فى السياق ذاته أضاف رئيس الجهاز ، أن الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة شهدت اليوم أيضا إقبال كبير من الزائرين ، حيث تُعد الحديقة من أهم المنتزهات بالمدينة .

واكد استمرار الاعمال المكلف بها مجموعة العمل تحت إشرافه وتضمنت المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومدير ى الادارات المعنية بتكثيف اعمال صيانة الزراعة والنظافة بالمدينة حيث شهدت المدينة اقبالا غير مسبوق من المدن ومحافظات اقليم الدلتا لزيارة المدينة والاستمتاع بالحديقة المركزية والمتنزهات والمناطق الخضراء والتى تتميز بها مدينة دمياط الجديدة والتى اصبحت احد اهم مقاصد التنزه باقليم الدلتا .

وقامت ادارة الزراعة بالجهاز بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمناطق الخضراء بكافة احياء المدينة والمشروعات القومية للإسكان.

وبروح الفريق قامت الادارة العامة للتنمية باستمرار مباشرة اعمال النظافة وتواجد فرق من شركات النظافة العاملة بالمدينة على مدار الساعة لرفع اى مخلفات فى حينها والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة .

