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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

حادث سير
حادث سير
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أصيب 4 أشخاص  في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا اليوم الجمعة    

تلقي  اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بانقلاب سيارة ملاكي  بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل بني حسن 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من ( عبد الرحمن احمد سيد 24 سنة مقيم اسيوط -فرحانة احمد قطب 70 سنة مقيمة اسيوط -محمد تمام محمد 62 سنة مقيم القاهرة -اشرف فتحي مرسي 50 سنة مقيم القاهرة) تم نقل المصابين لمستشفي المنيا الدولي 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

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