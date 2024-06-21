يورو 2024.. ثنائي ليفربول يقود تشكيل منتخب هولندا أمام فرنسا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يلتقي منتخب هولندا، اليوم الجمعة، فرنسا على ملعب رد بول أرينا في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو، تشكيل منتخب هولندا أمام فرنسا.

ويتواجد ممفيس ديباي على رأس هجوم المنتخب الهولندي في ظل جلوس جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا الإيطالي على مقاعد البدلاء.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن النمسا المتصدر، وأيضًا عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثالث.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة فرنسا

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: دومفريس - دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: شوتن - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.