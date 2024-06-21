بوتين يهدد بتزويد كوريا الشمالية بالأسلحة.. ويتوعد سيول في حالةتسليمها أسلحة إلى أوكرانيا.. واشنطن: انتهاك لقرارات مجلس الأمن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، في تلميح إلى تسليم الغرب صواريخ حديثة إلى أوكرانيا.

وقال بوتين خلال زيارة لفيتنام: "إننا نحتفظ بالحق في توريد الأسلحة إلى أجزاء أخرى من العالم، مع الأخذ في الاعتبار اتفاقياتنا مع كوريا الشمالية، ولا أستبعد هذا الاحتمال".

وفى ختام زيارته إلى فيتنام، أدلى الرئيس الروسى بتصريحات لوسائل الإعلام في مطار هانوي، قال فيها إن الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم وإن محاولاتها لعزل روسيا فشلت.

وقال إن موسكو تعول على أن تكون اتفاقاتها مع بيونج يانج "رادعا إلى حد ما" وأن تمنع تفاقم الأزمة الكورية إلى "مرحلة ساخنة ما"، وبما أن الدول التي تزود نظام كييف بالأسلحة لا تتحمل المسئولية عن طبيعة استخدامها في المستقبل، فإن موسكو تحتفظ بحق توريد الأسلحة إلى مناطق أخرى من العالم، ومع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات مع كوريا الديمقراطية، فهذا أيضا غير مستبعد".

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر ردا على تهديدات بوتين، "هذا أمر مقلق للغاية. اعتماداً على نوع الأسلحة، فإن هذا قد ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي دعمتها روسيا نفسها".

وأوضح أن روسيا لم تطلب مساعدة كوريا الديمقراطية ولم يعرض علينا أحد المساعدة. وأن أحكام معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الديمقراطية تشير إلى حالة العدوان العسكري، ذلك أن المساعدات العسكرية، وفقا للاتفاقية المبرمة بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية "لا تتم إلا في حالة وقوع عدوان ضد أحد أطراف الاتفاقية". ولا تخطط كوريا الجنوبية للعدوان على كوريا الديمقراطية، ما يعني أنه "لا داعي للخوف من تعاوننا في هذا المجال".

وحول الحرب فى أوكرانيا، قال بوتين إن محاولات كييف للضغط على القوات الروسية لإخراجها من مقاطعة خاركوف ستكلف القوات الأوكرانية "ثمنا باهظا".

وأضاف أن الغرب يدفع أوكرانيا بأي ثمن لإعادة القوات الروسية إلى الحدود لتقديم ذلك لاحقا على أنه "نجاح كبير حققه الغرب وكييف عام ٢٠٢٤".

وفي الوقت نفسه، ليس لدى روسيا أي هدف للاقتراب من خاركوف، لكن القوات الروسية تستعد لجميع السيناريوهات استنادا لتطور الوضع على الأرض. وستتغير شروط روسيا لحل "نزاع" أوكرانيا انطلاقا للمتغيرات على الأرض.

وأعلن أن روسيا مستعدة لأي مفاوضات حول أوكرانيا ولو حتى غدا بغض النظر عن مكان انعقادها، ذلك أن مقترحات موسكو "مطروحة على الطاولة". لكن إذا ربطت كييف المفاوضات بانسحاب القوات الروسية، فإن هذا "لن يحدث أبدا". وتابع: إن "الناتو" يتحرك في آسيا وكأنه مكان إقامة دائم. وهذا تهديد أمني يتطلب رداً من روسيا.

كما حذر بوتين، من أن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا سيكون "خطأ خطيرا للغاية"، مهددا سيول باتخاذ إجراءات انتقامية في حالة اتخاذ مثل هذا القرار، وقال "آمل ألا يحدث ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا اتخاذ القرار المناسب، وهو ما لن يرضي القيادة الكورية الجنوبية على الأرجح ".

وبعد توقيع اتفاق دفاعي بين كوريا الشمالية وروسيا يوم الأربعاء، أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها ستعيد النظر في "مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة" التي تحظر عليها مثل هذه الإمدادات.