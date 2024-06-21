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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات إضافية لرباعي الزمالك عقب مواجهة فاركو

الزمالك
الزمالك
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خاض ياسر حمد وناصر منسي ومحمد السيد وعمار ياسر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق على أرضية ملعب المقاولون العرب.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة.

الزمالك فاركو تدريبات إضافية الدوري الممتاز احمد محمدي