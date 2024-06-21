يورو 2024| موقف مبابي.. تشكيل منتخب فرنسا أمام هولندا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، هولندا على ملعب رد بول أرينا في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي على مقاعد بدلاء منتخب بلاده، وذلك بعدما تعرض لكسر في الأنف في مباراة منتخب فرنسا أمام النمسا، التي فاز بها الديوك بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقود هجوم منتخب فرنسا، ماركوس تورام رفقة أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، على أن يشارك أوريلين تشواميني أساسيًا في وسط الملعب بجانب نجولو كانتي وأدريان رابيو.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - ماركوس تورام.