الأهلي يتخطى كمين الداخلية ويفوز بهدفين بالدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علي استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل أحرز هدف التقدم للنادي الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة ١٩ ، بينما جاء هدف التعادل للداخلية عن طريق ركلة جزاء سددها كريم يحيي في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

فيما تمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، وسط ارتباك دفاعي للاعبي الداخلية لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ،ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

الوسط:أكرم توفيق، امام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، رضا سليم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

فيما بدأ عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخليةالمباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم.

الهجوم: محمد علاء ظريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول دوري نايل، برصيد 42 نقطة.

أما فريق الداخلية فيقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة حصدها من 25 مباراة، إذ حقق فريق الداخلية انتصارين فقط.