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الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. أرمينيا تعترف بدولة فلسطين.. وتل أبيب تحتج

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 22 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أرمينيا تعترف بدولة فلسطين.. وتل أبيب تحتج 

بوتين يهدد بتزويد كوريا الشمالية بالأسلحة.. واشنطن: ينتهك قرارات مجلس الأمن.. والرئيس الروسى يتوعد سيول بالانتقام إذا سلمت أسلحة إلى أوكرانيا 

أمريكا تعطى الأولوية لـ «كييف» فى تسليم الصواريخ المضادة للطائرات

كوريا الجنوبية: إطلاق طلقات تحذيرية على جنود شماليين عبروا الحدود

تفاؤل خلاف الواقع.. ماكرون: الأغلبية المطلقة فى متناول اليد قبل الانتخابات المبكرة

يريفان تحذر من الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة

إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا باحتجاجات مناصرة للفلسطينيين

نواصل تقديم الدعم لإسرائيل.. البيت الأبيض يرد على تصريحات نتنياهو حول تأخير الأسلحة

قمة السلم والأمن الأفريقى.. أبوالغيط: ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنقاذ السودان ومنع انهياره

العدد
البوابة فلسطين أرمينيا بوتين كوريا الشمالية