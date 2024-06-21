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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء لـ75 جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفع عدد شهداء غارات الاحتلال الصهيونى على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة، إلى 75 شهيدًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني "نتعامل مع عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي في رفح الفلسطينية".

كما حاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية مبنى وسط قلقيلية شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة ودفعت بتعزيزات للمكان، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين وسط المدينة وعلى سيارة فلسطينية.

 

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