الزمالك يفوز علي فاركو بهدفين.. والسعيد رجل المباراة

حسم نادي الزمالك نتيجة مباراته امام مضيفه فاركو بالفوز بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتها منذ قليل على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز مصطفى شلبى هدف التقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء واضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني

حصل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

تسلم عبد الله السعيد الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

وعلى مقاعد البدلاء كلاًمن، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

وضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.