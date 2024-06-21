يورو 2024.. منتخب النمسا يضرب بولندا بثلاثية

ضرب منتخب النمسا نظيره البولندي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم جيرنوت تراونر لمنتخب النمسا بهدف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كريستوف بياتيك التعادل لمنتخب بولندا في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستوف باومجارتنر الهدف الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يضيف ماركو أرناوتوفيتش ثالث الأهداف في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

يورو 2024

وبتلك النتيجة، رفع منتخب النمسا رصيده إلى 3 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا بلا نقاط في المركز الرابع والأخير، وذلك قبل مواجهة فرنسا ضد هولندا التي تنطلق بعد قليل.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.