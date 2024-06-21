سامو زين يشارك جمهوره أغنية "الحب" بعد طرحها بأيام

نشر الفنان سامو زين على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنيته الجديدة "الحب" والتى كان قد طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.

https://www.instagram.com/reel/C8e4WBLN9R2/?igsh=OTFjMDZsMWwwYzVm

وعلق الفنان سامو زين على الفيديو بكلمات الأغنية "جنبه الحلوين مبقوش باينين عشان ده معدى الكل، النظرة الواحده من عينه تخلى الايام زى الفل، اهو ده اللى بجد لازم يتقاله كلام متقالش لحد، ده فى حته لوحده وكل اللى يشوف جماله بيتشد".

الأغنية من كلمات احمد جابر، وألحان عمرو العزبى، توزيع ميكس وماستر وسام عبدالمنعم.

تم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية بطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً كبيراً وتصدرت مواقع البحث وعلى منصات الإستماع.

يشار أن الفنان سامو زين كان قد طرح منذ فترة آخر أغنياته وهى "دى حبيبتى"، من كلمات الشاعر محمد فتحى وألحان محمد شحاته، توزيع محمود صبري، ميكس وماستر عمر العزبى.