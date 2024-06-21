صندوق النقد : العملات الرقمية تخفض التكلفة وتسهل إجراءات البنوك المركزية

قال صندوق النقد الدولي، إنه يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تعزز الشمول المالي من خلال تعزيز المنافسة في سوق المدفوعات وتمكين إجراء المعاملات بشكل أكثر مباشرة وبقليل من الوساطة، مما يخفض تكاليف الخدمات المالية ويجعلها أكثر وصولًا.

وأضاف تقرير للصندوق حول العملات الرقمية، إنه على عكس البنوك التجارية، يمكن للبنوك المركزية أن تحافظ على انخفاض التكاليف لأنها ليست مهتمة بتحقيق الربح.

وأشار الى أن زيادة المنافسة في سوق المدفوعات من خلال العملة الرقمية يمكن أن تشجع على تحديث منصات التكنولوجيا وكفاءة الخدمات، مما يساعد على وصول الخدمات المالية إلى عدد أكبر من الناس.

واوضح التقرير ان دول القوقاز وآسيا الوسطى، مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول منخفضة الدخل تهتم بشكل خاص بهذا الفائدة المحتملة.

وقال إن بعض الدول أدخلت بالفعل منصات تقنية عبر الحدود لمعالجة هذه القضايا وتعزيز المدفوعات الرقمية بين البلدان، فعلى سبيل المثال، تم إنشاء نظام المدفوعات عبر الحدود "بُنى" من قبل صندوق النقد العربي عام 2020.