استشهاد 38 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي علي مناطق متفرقة بقطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ومناطق أخرى في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينيا على الأقل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال السكان إن جيش الاحتلال على ما يبدو يحاول السيطرة بالكامل على رفح والتي كانت محور هجوم إسرائيلي منذ أوائل مايو.

وشقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة، بعد أن استولت بالفعل على الشرق والجنوب والوسط. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الطائرات والدبابات والسفن قبالة الساحل، ما أجبر موجة جديدة من النزوح من المدينة، التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح، واضطر معظمهم إلى الفرار مرة أخرى.

كما قال مسؤولو الصحة في غزة إن 18 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في مواصي، بغرب رفح، خلال قصف الدبابات الإسرائيلية لخيمة تأوي عائلات نازحة.