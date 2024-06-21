بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الجمعة 21 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في 4 حوادث طرق بالبحيرة

زراعة الفيوم تنفذ أول حالة تعد لإزالة أشجار البازروميا.. صور

محافظ أسوان يعزي أسر حجاج بيت الله الحرام

اندلاع حريق هائل بمحول كهرباء قرية شبرا أوسيم في البحيرة.. صور

تعامد الشمس بمجمع معابد الكرنك تزامناً مع بداية فصل الصيف رسميًا.. صور

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية في أخر أيام إجازة عيد الأضحى (صور)

حظر الساعات الذكية والهواتف المحمولة في امتحانات الثانوية العامة في دمياط

مقتل موظف وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

"كان نفسه يموت هناك".. وفاة حاج من الفيوم أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة

3 جثث مجهولي الهوية.. مصرع وإصابة 12 شخصًا بحادث تصادم بالبحيرة