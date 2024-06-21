الكويت ترحب باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين

رحبت دولة الكويت باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الجمعة أنها تعتبر هذا الاعتراف خطوة إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة إتخاذ كافة الدول قرارات مماثلة تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.