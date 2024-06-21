“ مات من الضرب”.. دفن جثة بائع خردة قتله زميله بسبب 50 جنيها بالجيزة

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة لمعاينة مسرح جريمة قتل بائع خرده بمنطقة بولاق الدكرور، وعاينت النيابة جثمان المجني عليه وأمرت بتحويله إلى الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحيه له، وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الوفاة، كما صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة حبس بائع خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله ضربا بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 50 جنيه اقترضه المجني عليه من المتهم ورفض سداده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

قتل بائع خردة على يد زميله ببولاق الدكرور



تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة بائع خردة بجوار محل له كدمات واصابات ظاهرية وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة بائع خردة زميل المجني عليه بسبب اقراض المتهم للمجني عليه مبلغ مالي 50 جنيه ورفض سداده فقام بضربه حتي الموت وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.