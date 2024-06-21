ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم علي فاركو بهدف

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وفاركو بتقدم الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز مصطفى شلبى هدف التقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاًمن، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

ويضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: عزمي غوما -  ياسين السيد - محمود البدري  - أحمد جمال، خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.

الشوط الاول الزمالك فاركو احمد محمدي الدوري الممتاز