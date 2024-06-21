طلب التحريات حول سرقة سبائك ذهبية من فيلا كابتن أيمن طاهر

طلبت النيابة العامة بالشيخ زايد سرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة سرقة فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، واستمعت النيابة إلى أقوال الكابتن أيمن طاهر الذي أكد أنه أكتشف سرقة الفيلا الخاصة به أثناء قضائه لإجازة عيد الأضحى المبارك، ولاحظ كسر لباب الفيلا وسرقة عدد من المشغولات الذهبية من بينها سبائك ذهبية.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا وفحصص آخر المترددين على المنطقة.

سرقة فيلا أيمن طاهر في الشيخ زايد



ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من الكابتن أيمن طاهر مدربحراس مرمى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، يفيد باكتشافه كسر باب الحديقة وسرقة مشغولات ذهبية 26 سبيكة وزن 120 جراما من داخل الفيلا محل سكنه بدائرة القسم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.