التعادل يحسم الشوط الأول بين الأهلي والداخلية بالدوري الممتاز

سيطر التعادل على الشوط الأول بين الأهلي والداخلية بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمعهما على استاد السلام والمؤجل من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم محمد مجدي أفشة في الدقيقة ١٩ ، بينما جاء هدف التعادل للداخلية عن طريق ركلة جزاء سددها كريم يحيي في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

بدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ،ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

الوسط:أكرم توفيق، امام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، رضا سليم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

وبدأ عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخليةالمباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم.

الهجوم: محمد علاء ظريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان



ويبحث النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني عن مواصلة النتائج الإيجابية من أجل الزحف نحو مقدمة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.