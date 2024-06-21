البرلمان يطالب الحكومة بتحرك عاجل ضد المتورطين في أزمة الحجاج المصريين

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، يؤكد حرص الرئيس على المتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بحياة المصريين بالداخل والخارج.

وطالبت النائبة هند رشاد بتحرك عاجل وفورى واتخاذ اجراءات مشددة من جانب الحكومة توقيع أقصى العقوبات على الشركات التي تحايلت في إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بشكل غير رسمي.

وتوجهت النائبة هند رشاد بخالص التعازي لأسر وذوي الضحايا من الحجاج المصريين أثناء أدائهم فريضة الحج بالأراضي المقدسة، داعية أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، مطالبة الحكومة بالدعم اللازم لذوي الضحايا وأسرهم وضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

