عبدالمنعم سعيد: الحرب في غزة جعلت الأزمة الفلسطينية قضية عالمية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن العالم أيد دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى بشكل مُطلق، ولكن عندما وصلت الحقيقة إلى العالم تظاهرت الجامعات الأوروبية لصالح القضية الفلسطيينة.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب جعلت الأزمة الفلسطينية قضية عالمية، وهذا واضح من اعتراف إسبانيا وبعض الدول الأوروبية بفلسطين مؤخرًا.

وأوضح أن العلاقات المصرية مع أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف ستكون ممتازة، لأنها قائمة على المصلحة، والمعاملات المادية والتجارة، وهذا الأمر ظهر جليًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن العمليات الإرهابية قد تزيد في أوروبا خلال الفترة المقبلة بسبب الحرب في غزة، التي خلقت ظروفا مواتية للتوسع الجماعات الإرهابية، حيث من المتوقع أن تستغل هذه الجماعات اسم فلسطين لتبرير بعض العمليات الإرهابية.



