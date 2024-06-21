عبدالمنعم سعيد: الاتحاد الأوروبي ساهم في تقليل صراعات القارة العجوز

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك صعودًا كبيرًا في اليمين المتطرف في أوروبا، وهذا الأمر واضح في نتائج الانتخابات، ولكن هذا الصعود ليس نهائيًا.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمعات الغربية استفادت بصورة كبيرة من الاتحاد الأوروبي الذي خلق سوقًا للمنتجات الغربية، وأسواق للتعرف على مجتمعات أكثر تقدمًا، خلاف أن الاتحاد ساهم في تقليل الصراعات بين دول القارة العجوز.

وأشار إلى أن أحدى مميزات اليمين المتطرف قدرته على بلورة المصلحة الوطنية بشكل نقي، وهذا الأمر أكثر وضوحًا من الأفكار الليبرالية الغائمة التي تخلط الأمر بالحرية والقيم، بينما اليمن لا يهتم إلا بالمصالح المادية الاقتصادية.

وفي سياق منفصل، قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الاتفاق النووي مع إيران شمل منع إيران من تخصيب اليورانيوم الذي يُمكن طهران من صناعة القنبلة النووية، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتجاوز هذا الاتفاق وفقًا لتحقيقات الوكالة الذرية.



