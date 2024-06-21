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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد المنعم سعيد: أكبر عملية انتقال للجنس البشري حدثت في عصرنا الحالي

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن العولمة فتحت الباب بصورة كبيرة أمام الهجرة، مشيرًا إلى أن أكبر عملية انتقال للجنس البشري من مكان لآخر حدثت في عصرنا الحالي بأعداد رهيبة، وهذا الأمر اختلط أحيانًا من الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انتقادا للهجرة، لأن المهاجرين من الممكن أن يضغطوا على موارد الدولة، وهذا الأمر يحدث في مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن تأثير اليمين المتطرف بدأ في بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف أصبح لديه جذور في ألمانيا وفرنسا، ولكن كتلته الأكبر في بولندا والمجر وعدد من دول أوروبا الشرقية.


 

الدكتور عبد المنعم سعيد مجلس الشيوخ الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى