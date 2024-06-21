عبد المنعم سعيد: اليمين المُتطرف هو من أنشأ النازية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن اليمين المتطرف هو من أنشأ النازية التي كانت موجودة في ألمانيا والنمسا والكثير من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن موجة المتطرف الحالية ليست الأولى، والتطرف يحدث بشكل دوري.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة حدثت نتيجة أن اليمين المتطرف استحوذ على الجنوب، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف موجود، وأحيانًا يتقلص، وأحيانًا أخرى يظهر بقوة في العلن.

وأوضح أن المجتمعات كلمات أقتربت إلى الوسط، فهذا يرؤدي إلى قرب الوصول إلى حلول، مشيرًا إلى أن بعض اليمين يريد دعم أوكرانيا بصورة كبيرة، لأن الغزو الروسي مُماثل للنازية، وهناك يمين آخر يأخذ الشكل الوطني، ولا يريد دعم أوكرانيا، لأن هذا يستنزف ميزانيات الدول.



