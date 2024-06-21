عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان تستغل الدين للوصول إلى السلطة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُريد مذهبًا سياسيًا دينيًا، لكي تستغل الدين في الوصول إلى السلطة، وبعد ذلك تحول فكرة الديمقراطية إلى فاشية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الأقليات الإسلامية لعبت دورًا في بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر ينطبق على فرنسا حيث لعب المغاربة والجزائريين دورًا في إعادة بناء باريس بعد الحرب.

وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية كانت تحتوي على عمل مشترك ما بين المسلمين والأوربيين، ولكن عندما تحدث بعض العمليات الإرهابية يحدث تعصب، ويتحول هذا التعصب إلى كراهية للمسلمين.



