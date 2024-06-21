تيشرتات لاعبي الأهلي تسبب أزمة في بداية مباراة الداخلية بالدوري

شهد استاد السلام تاخر انطلاق مباراة النادي الأهلي والداخلية بعدما طلب حكم المباراة إبراهيم محمد لاعبي النادي الأهلي اثناء تواجدهم في الممر بتغيير تيشرتات وشرابات الفريق الأحمر لتشابهها مع نادي الداخلية.

واعترض حكم المباراة في الممر على تشابه الوان تشيرتات الفريقين وطلب من اللاعبين العودة لغرف خلع الملابس لتبديل التشيرتات، ما ادي الي تأخر انطلاق المباراة

انطلقت منذ قليل صافرة بداية الشوط الأول من مباراة فريقي النادي الأهلي والداخلية في المباراة المقامة بينهما على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ،ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

الوسط:أكرم توفيق، امام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، رضا سليم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

وبدأ عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخليةالمباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم.

الهجوم: محمد علاء ظريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ويبحث النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني عن مواصلة النتائج الإيجابية من أجل الزحف نحو مقدمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.