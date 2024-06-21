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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد المنعم سعيد: النقاب يخلق نوعًا من التوتر في أوروبا

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأصل في مسألة النقاب هو إخفاء الشخصية، وهذا يخلق نوعًا من التوتر داخل المجتمعات الأوروبية، ولكن هذه الأمر قد يحل من خلال الاندماج واستيعاب الأقليات الإسلامية داخل المجتمع الغربي.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشكوى من التطرف الغربي ليست حلاً، مضيفًا أنه قرأ خبرًا لطفيًا حول سيطرة الشاورما على ألمانيا، بعد استيعاب برلين مليون سوري، وهذا يُظهر التأثير الثقافي السوري في المجتمع الألماني.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها علاقات قوية جدًا بالجماعات اليمينية في أوروبا، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشتركات بينهم وبين هذه الجماعات تتمثل في أن العالم منقسم ما بين الأديان.


 

الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي المجتمعات الأوروبية الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى