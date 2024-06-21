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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالمنعم سعيد: اليمين المتطرف رد فعل لتطرف الآلة الليبرالية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن اليمين المتطرف يُمثل رد فعل  للتطرف الشديد في الآلة الليبرالية التي بدأت تدخل في طبيعة علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة المثليين بغيرهم.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الديمقراطية جاءت بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي يريد أن يعتدي على الديمقراطية، وهذا يخلق رد فعل من اليمين الوسط الذي يمثله الحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس جون بايدن. 

ولفت إلى أن ما حدث من عمليات إرهابية في الدول الأوربيية والولايات المتحدة كان مرتبطا باللاجئيين من الدول العربية والإسلامية، وهذا خلق نوعًا من العداء مع المسلمين، وأدى لظهور حركات متطرفة ضد الإسلام في هذه الدول.   


 

الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو اليمين المتطرف الضفة الأخرى الإعلامية داليا عبد الرحيم