داليا عبدالرحيم : الإرهاب سلوك ليس قاصرًا على دين أو عرق أو مذهب

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “تأثير صعود الجماعات المتطرفة على صعود اليمين المتطرف في أوروبا”.

وقالت “عبد الرحيم” ، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب أفكار وسلوك ليس قاصرًا على دين أو عرق أو مذهب، وتختلف المرجعية الدينية أو المذهبية أو السياسية التي يخرج منها هذا العنف وتلك الكراهية وذلك العدوان، ولكن يتشارك ويتشابه الجميع في أسلوب ومنهج التفكير، ومن هنا نفهم لماذا تصاعد نمو جماعات التطرف الشرق أوسطية وجماعات التطرف الأوروبية معا، وكيف يغذي خطاب كل طرف نمو واستمرار الطرف الآخر ويمنحه مبررات الوجود والبقاء.