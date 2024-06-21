بأرقام موثقة.. داليا عبدالرحيم تكشف مخاطر وتهديدات اليمين المتطرف على أوروبا

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافا بعنوان “مخاطر وتهديدات اليمين المتطرف على بعض بلدان أوروبا”.

وكشف الإنفوجراف الذي عرضته الإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مخاطر وتهديدات اليمين المتطرف في فرنسا، حيث تورطت مجموعات يمينية متطرفة في أعمال عنف من بينها محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في شرق فرنسا في نوفمبر 2018 وحرق مساجد، فضلا عن عمليات إرهابية ضد المهاجرين في 17 يناير 2023، علاوة على إحباط هجمات إرهابية من قبل اليمين المتطرف في البلاد في 23 ديسمبر 2022 استهدفت المهاجرين والأجانب

كما كشف الإنفوجراف عن مخاطر وتهديدات اليمين المتطرف في ألمانيا، حيث أنه في 23 يناير 2023 تم توجيه تهم الخيانة العظمى إلى خمسة أشخاص من جماعة “مواطني الرايخ” كانوا مستعدين لسفك الدماء من أجل الإطاحة بالحكومة الألمانية، فضلا عن قيام مجموعة من اليمين المتطرف بهجوم "هاناو" العنصري في فبراير 2020 الذي كان ضحيته (9) مهاجرين، وفي بريطانيا أعلنت الأجهزة الأمنية عن كشفها (12) مخططًا لمتطرفين يمينيين في 14 يناير 2022، فضلا عن مهاجمة يميني متطرف مركزاً للمهاجرين في “دوفر” في 30 أكتوبر 2022.

وقالت الإعلامية داليا عبدالرحيم: هكذا باتت المجتمعات الأوروبية تواجه مخاطر وتهديدات مزدوجة، أخطار وتهديدات تنظيمات وجماعات متطرفة ذات مرجعية دينية وأخطار وتهديدات جماعات اليمين المتطرف، وفي ظل عدم حسم سبل المواجهة مع كل منابع التطرف والإرهاب فكرا وممارسة تتواصل وتنمو أذرع الإرهاب لتهدد استقرار وسلامة وأمن كل المجتمعات في العالم بأسره.

واستطردت: هنا نتوقف أمام التساؤل المُثير للدهشة: هل توجد علاقة بين انتشار ونمو موجات الإرهاب والعنف وخطابات الكراهية والتطرف على اختلاف وتقاطع مراجعياتها؟، أي هل هناك علاقة بين نمو وتصاعد داعش مثلا ونمو وتصاعد حزب البديل الألماني؟.