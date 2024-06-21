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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أفشة يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك الداخلية بالدوري الممتاز

أفشة
أفشة
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تقدم محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي بالهدف الأول في مرمى الداخلية، في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.
خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏
خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

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