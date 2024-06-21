محمد إمام يوجه رسالة لصناع فيلم ولاد رزق 3

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى صناع فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في دور العرض السينمائي للمشاركة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ترتيب تصدر الأفلام، وجاء فيلم "ولاد رزق ٣ " فى المركز الأول، ثم جاء فيلم "اللعب مع العيال" فى المركز الثانى.



وعلق الفنان محمد إمام على الترتيب "مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير".

وتابع "خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده السينما المصرية والعربية، الصناعة دى هدفها هو اسعادكم، إن شاء الله نتقابل فى افلام اضخم واحلى".

يتصدر فيلم ولاد رزق الجزء الثالث إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها، وكسر كل الارقام التى تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، وآخرها فيلم بيت الروبى للفنان كريم عبدالعزيز.



تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول مدرس يتم نقله إلى منطقة نائية فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

شارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى بفيلم "أبو نسب"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت طرحة بدور العرض السينمائى بمصر والعالم العربي.