"تعليم دمياط": رفع درجة الاستعداد لاستئناف امتحانات الثانوية العامة

أعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستئناف امتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسي 2023 - 2024 للمواد المضافة للمجموع والتى تنطلق غدًا السبت، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم تعمل على قدم وساق طوال فترة أجازة عيد الأضحى لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا لطلاب، وجميع المشاركين في أعمال الإمتحانات، بناء على توجيهات الدكتورة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واطمأن وكيل الوزارة على توفير المراوح بكافة اللجان والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو.

وشدد على الالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨:١٥ صباحًا لإعطاء الوقت الكافى للتفتيش، كذلك عدم تأخير تسليم الطلاب ورق الاسئلة عن الموعد المحدد.

وأوصى وكيل الوزارة مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور الدورى على اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة بها، وطالب الإلتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالإمتحانات، مؤكدا علي التحلى بضبط النفس والمسئولية خلال فترة أعمال الإمتحانات، والعمل على توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية موبايل وسماعات وساعات سمارت وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات.

كذلك التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الإمتحانات لمدة عام إلى عامين طبقًا للقانون.