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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مسن يضرم النار بجسده بعد مشاجرة مع نجله في العجوزة

تعبيرية
تعبيرية
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أقدم موظف بالمعاش  في عقده السابع على إنهاء حياته حرقا بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" علي ملابسه وإضرام النيران بجسده بعد مشاجرة مع نجله بدائرة قسم شرطة العجوزة.

مسن يضرم النيران في جسده بالعجوزة 

 

 تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال موظف بالمعاش مسن في عقده السابع، مصاب بحروق وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب أقدم على إنهاء حياته حرقا بسكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" على ملابسه وإضرام النيران بجسده بعد مشاجرة مع نجله لطلب الابن مبلغ مالي من والده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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