غداً .. مجلس نقابة الصحفيين يجتمع لمناقشة عدد من الملفات

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، ظهر غد السبت اجتماع برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمقر نقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعها غداً السبت عددا كبيرا من الملفات الهامة، التي تهم الجمعية العمومية ومقر النقابة، واستعراض محضر الاجتماع السابق، والقضايا الطارئة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى يرغب أعضاء المجلس في مناقشتها، تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة.

ومن المتوقع أن يغيب عدد من أعضاء المجلس عن الحضور والمشاركة في اجتماع مجلس النقابة غداً لظروف سفرهم خارج القاهرة.

وتنتظر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قرارات من مجلس النقابة لتحسين أوضاعهم المالية من خلال زيادة رواتبهم بالصحف القومية والخاصة والحزبية، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الشهر المقبل، بميزانية المالية للدولة.