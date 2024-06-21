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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب يسجل 20 وفاة في صفوف الحجاج

حجاج
حجاج
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنه تم، إلى اليوم، تسجيل 20 حالة وفاة خلال موسم الحج 1445 هجرية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، حول "الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة" أنه لا توجد حالة وفاة “غير عادية” في صفوف الحجاج المغاربة برسم موسم الحج الحالي.

وأوضح البلاغ سالف الذكر أن هذه الحالات سجلت ما بين التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار؛ وهو العدد نفسه تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من موسم الحج للسنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين 30 و45 حالة.

أما بخصوص وفيات هذه السنة، فقد أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاغ عينه أنها “وفيات طبيعية”، مذكرة بأن 15 في المائة من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما.
 

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