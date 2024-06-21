البنتاجون: يحق لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب أهداف داخل روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أنه يحق للجيش الأوكراني استخدام الصواريخ طويلة الأمد المقدمة له من جانب الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا في إطار دفاع أوكرانيا عن نفسها.

وقال السكرتير الإعلامي للبنتاجون باتريك رايدر - في تصريح صحفي - إن " روسيا تشن هجمات على أهداف أوكرانية من داخل حدودها، وتتعامل مع منطقتها باعتبارها (منطقة آمنة)".

وأضاف: "بما أننا نرى تلك القوات تنفذ هذه الأنواع من العمليات الحدودية. فقد أوضحنا أنه بإمكان أوكرانيا ويحق لها الرد على هذه الضربات للدفاع عن نفسها". حسبما أورد موقع "يو.أس.نيوز" الأمريكي.

وأعلن البيت الأبيض - أمس - أن الإدارة الأمريكية تسرع في تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي، وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة اليها ل أوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك، مُشيرًا إلى أن واشنطن تسعى جاهدة للتصدي للهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية الروسية. كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن - في وقت سابق - بأن إدارته تعتزم تأخير توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" للمشترين الأجانب؛ حتى تتم تلبية احتياجات أوكرانيا منها.