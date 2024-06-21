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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة استعداد لاستئناف الامتحانات غدا

اشرف سلومة وكيل
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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 تفقد  أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجان امتحانات الثانوية العامة والتي تستأنف غدا السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية؛ حيث تفقد إدارتي جنوب الجيزة والدقى التعليمية. 


وأكد سلومة فى تصريحات صحفية اليوم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال أبنائنا الطلاب وتجهيزات للمقاعد وزيادة عدد المراوح ونظافة دورات المياه والتهوية الجيدة للفصول. 


ووجه بالتواصل مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى لازالة أي معوقات أو إشغالات خارج أسوار اللجان. 


وشدد سلومة على منع دخول أى أجهزة إلكترونية مثل السماعات والهواتف المحمولة.

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