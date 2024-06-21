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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة بالهند إلى 143 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف مصاب

الهند
الهند
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ارتفعت حصيلة ضحايا ضربات الشمس الناجمة عن موجة الحر الشديدة التي تجتاح أجزاء كبيرة من الهند إلى 143 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف حالة إصابة خلال الفترة بين الأول من مارس الماضي و20 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن ولاية "أتر برديش" شمال شرقي الهند تعد أكثر المناطق تضررًا، حيث سجلت 35 حالة وفاة حتى الآن نتيجة ضربات الشمس، تليها العاصمة نيودلهي شمال غربي البلاد مسجلة 21 حالة وفاة، بينما تأتي بعد ذلك ولايتي بيهار شمال شرقي البلاد وراجستان شمال غربي البلاد مسجلة 17 حالة وفاة لكل منهما.

وقد وجهت وزارة الصحة الهندية كل الولايات والأقاليم الاتحادية لإعداد سجل بالوفيات والأشخاص الذين توجهوا إلى المستشفى - لتلقي العلاج اللازم - إثر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة. 

ضحايا موجة الحر الشديدة الهند