جوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله. وشدد جوتيريش على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، محذرا من خطورة تحول لبنان إلى "غزة أخرى".

جاء ذلك خلال كلمة له، عرضتها فضائية "إكسترا نيوز"، حيث أشار جوتيريش إلى أن العالم لا يستطيع تحمل المزيد من الصراعات والعنف، وشدد على ضرورة العمل على خفض التوتر في جنوب لبنان.

وأكد جوتيريش أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل جاهدة على تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة.