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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة العربية غدا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، بالمواد المضافة للمجموع،  غدًا السبت 22 يونيو، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

ويواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وحول مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024:  

الامتحانات الأساسية بنظام اختيار من متعدد،  بابل شيت ومقالي. 

عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالا، والمقالية 4 بإجمالي 55 سؤالا، بإجمالي 80 درجة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب  المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

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