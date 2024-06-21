مسئول بالأهلي لـ"البوابة نيوز": انفراجة في أزمة إمام عاشور وفرد الأمن والصلح خلال ساعات

حدثت انفراجة في أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وفرد الأمن الخاص بأحد المولات الكبرى بعد الاشتباكات بين الطرفين في وقت سابق الأمر الذي ترتيب عليه تحرير محضر في قسم الشرطة من إمام عاشور وفرد الأمن وسط حالة من الترقب وتدخل البعض لحل الأزمة .

كانت أزمة قد حدثت بين إمام عاشور وأحد افراد الأمن في أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر فيه إمام عاشور لاعب الأهلي ومعه مجموعة من الشباب يدخلون إلى أحد المولات الشهيرة بعدما علم أن زوجته تعرضت للتحرش من جانب أحد أفراد الأمن في المول.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي تدخل لحل الأزمة وعقد جلسه بين إمام عاشور وإدارة الأمن في المول الشهير من أجل إنهاء الأزمة والصلح بين الطرفين.

وقال المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الجلسة التي عقدها خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بتعليمات من إدارة النادي خاصة أن الأزمة بدأت تتفاقم بعد اقتحام إمام عاشور للمول برفقة عدد كبير من أصدقاءه وأقاربه ومحاولة الاعتداء على فرد الأمن.

وشدد على أن الجلسة كانت مثمرة إلى حد ما وهناك تقارب في وجهات النظر للحل وعدم اللجوء إلى القضاء بعد تحرير محاضر من جانب لاعب الأهلي وفرد الأمن.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة خلال الساعات المقبلة ربما غدا أو يوم الأحد ستجمع إمام عاشور وفرد الأمن بالمول وخالد بيبو لإنهاء الأزمة نهائيا والصلح بين الطرفين.

إمام عاشور يعتدي على فرد الأمن

كان إمام عاشور قد اقتحم برفقة عدد من الشباب أحد المولات الشهيرة وتعدى على أحد أفراد الأمن بمساعدة ممن كانوا معه حتى فقد فرد الأمن وعيه متأثرًا بالضرب.

جاءت الأزمة بعد تعرض زوجة إمام عاشور لمضايقات من جانب أحد افراد الامن وفقا لرواية المقربين من لاعب الأهلي وهو الأمر الذي جعل "إمام" يقوم باصطحاب عدد من الأقارب ويقوم باقتحام المول والتعدي على فرد الأمن وقام فرد الأمن بتحرير محضرًا ضد إمام عاشور لاعب الأهلي واتهمه هو وآخرون بالتعدي عليه وأرفق في بلاغه مقاطع فيديو وثقت التعدي عليه.

محضر تعدي ضد إمام عاشور

حرر مشرف أمن بمول شهير بمدينة الشيخ زايد محضرا ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وآخرين كانوا برفقته، يتهم فيه اللاعب بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب محدثا إصابته بكدمة في القدم اليمني مدعما بلاغه بالفيديو المتداول والذي يتعرض فيه للضرب.

الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة إمام عاشور وفرد الأمن

تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل تحريات موسعة في الواقعة لبيان سبب وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.