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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاثوليك بالأردن يحيون يوم الحج السنوي

ارشيف
ارشيف
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أحيت الكنائس الكاثوليكيّة في المملكة الأردنية، صباح اليوم الجمعة، يوم الحج السنوي، إلى المزار المخصص للسيدة العذراء ’سيدة الجبل‘ في بلدة عنجرة، بمحافظة عجلون، والذي يُعد أحد المواقع الرئيسية للحج المسيحي في المملكة منذ العام 2000، وقد بدأ الحج إليه منذ عام 1990 حين أقرّ عيدًا سنويًّا في الرزمانة الدينيّة.
 

ترأس القداس الاحتفالي بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، في باحة المزار، بمشاركة السفير الفاتيكاني المطران جيوفاني دال توزو، والنائب البطريركي الأب جهاد شويحات، ولفيف من الكهنة والراهبات، وحشد من المؤمنين الذين قدموا من مختلف كنائس المملكة لإكرام السيدة العذراء.
 

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