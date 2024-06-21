البطريرك مار أغناطيوس في منزل القديس جان ماري فيانّي بفرنسا

قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى قبر القديس جان ماري فيانّي، خوري آرس، للصلاة والتبرّك، وكذلك زار المنزل حيث كان يسكن القديس، في بلدة آرس Ars - فرنسا.



ورفع البطريرك الصلاة إلى يسوع أمام قبر القديس، طالباً شفاعته، من أجل جميع الأساقفة والكهنة في العالم، وخاصّةً في كنيستنا السريانية الكاثوليكية، كي تكون خدمتهم بحسب قلب المسيح على مثال هذا القديس، بالوداعة والتواضع وبذل الذات، لما فيه خير الكنيسة ونموّها وازدهارها، وخلاص نفوس المؤمنين.



كما صلّى البطريرك من أجل المؤمنين في كلّ مكان في العالم، ولا سيّما أبناء كنيستنا السريانية الكاثوليكية وبناتها، في بلاد الشرق وعالم الانتشار، كي يتابعوا شهادتهم للرب يسوع ولإنجيل المحبّة والفرح والسلام، في خضمّ التحدّيات والصعوبات.



وتضرّع البطريرك من أجل إحلال السلام والأمان في العالم، ليعيش الجميع بالطمأنينة والاستقرار، وليتمكّن المؤمنون من الاستمرار بعيش الأمانة للرب وتعاليمه وكنيسته، سواء في بلاد الشرق حيث المعاناة والأزمات، أو في بلاد الغرب حيث تحدّيات الثبات بالإيمان رغم المغريات الكثيرة.



ثمّ زار المنزل حيث سكن القديس جان ماري فيانّي، وجال في أرجائه، وتعرّف على ما يشتمل عليه، وكذلك بعض الألبسة والأواني الكنسية وسواها، والتي كان يستعملها القديس.

ورافقه في هذه الزيارة مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.